Продюсер вспомнил о «холодной войне» Пугачевой и Ротару

Продюсер Сергей Лавров высказался об отношениях певиц Аллы Пугачевой и Софии Ротару. Его цитирует KP.RU.

По словам медиаменеджера, между артистками никогда не было открытой конфронтации.

«Скорее было что-то вроде холодной войны», — сказал он, отметив, что при этом в форс-мажорных ситуациях артистки помогали друг другу.

Так, однажды на сборном концерте Ротару поделилась с Пугачевой таблетками от головной боли.

Телевизионный продюсер Алина Красная заявила, что главной причиной противостояния двух советских исполнительниц были гонорары.