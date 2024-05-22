Поставлена точка в вопросе проведения концерта Канье Уэста в Москве

Рэпер Канье Уэст этим летом не приедет с концертом в Москву, сообщил Агентству городских новостей «Москва» создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

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«Нет, конечно, не будет», – сказал Ратников, отвечая на соответствующий вопрос.

Изначально о готовящемся концерте сообщал в начале мая Telegram-канал Mash. Тогда агентство TCI опровергло эту информацию. Однако утром 22 мая Telegram-канал «Лобушкин молнит» со ссылкой на источники сообщил, что концерт «все-таки состоится».