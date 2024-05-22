Раскрыта стоимость билетов на концерт Орбакайте в США

Стоимость билетов на концерт певицы Кристины Орбакайте в США составила от 89 долларов. Соответствующая информация опубликована на портале Eventcartel.

С 16 по 30 сентября артистка будет выступать в городах США и Канады. Цена билета на концерт Орбакайте варьируется в зависимости от города. В Бостоне, Сиэттле, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Майами и Атланте стоимость посещения шоу начинается от 89 долларов. Минимальная цена для прохода на концерт в Денвере, Торонто, Филадельфии. Нью-Йорке и Ванкувере — от 91 до 100 долларов.

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Ранее проживающие в США россияне возмутились стоимостью билетов на выступление Орбакайте. Цена билетов на шоу певицы в баре Level в Нью-Йорке составила от 350 до 450 долларов (около 33-42 тысячи рублей) без учета налогов.