Продюсер Рик Рубин мог купить фестиваль Lollapalooza

Музыкант Перри Фаррелл рассказал, что легендарный продюсер и аранжировщик Рик Рубин собирался купить основанный артистом фестиваль Lollapalooza.

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По словам Фаррелла, после неудавшегося из-за плохой продажи билетов возрождения мероприятия в 2004 году Рубин захотел купить имя Lollapalooza за миллион долларов. Исполнитель отклонил предложение.

«Я не знал, что делать, и мне было очень неловко», — поделился музыкант в разговоре с Rolling Stone.

Перри создал фестиваль в 1991-м в Чикаго в качестве прощального тура его группы Jane’s Addiction. Сейчас событие проходит в разных городах по всему миру.

Ранее Рик Рубин заявил, что ничего не знает о музыке.