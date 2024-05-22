Раймонд Паулс заявил о планах завершить карьеру из-за ухудшения здоровья

Советский и латвийский композитор, автор ряда хитов эстрадной певицы Аллы Пугачевой Раймонд Паулс заявил, что может завершить музыкальную карьеру из-за ухудшения здоровья. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на латвийское издание Privātā Dzīve.

«Я работал все эти годы, но, вероятно, из-за проблем со зрением это надо будет прекратить», — сказал он, отметив, что после операции перестал носить очки и видит нормально.

При этом композитор уточнил, что испытывает сложности, когда необходимо что-то записывать или работать с нотами. Он также отказался от вождения автомобиля.

Ранее также Раймонд Паулс рассказал о причинах отказа встречаться с исполнительницей и ее супругом, шоуменом Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иностранным агентом).