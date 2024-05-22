Актриса Эвелина Бледанс рассказала о том, как изменился Владимир Зеленский. Она призналась, что считала его душой компании, а сейчас совсем не узнает. Звезда дала интервью изданию aif.ru.

Знаменитость работала с Зеленским на съемочной площадке и думала о нем, как о человеке, который всех смешил. Она дала понять, что сейчас разочаровалась в мужчине.

«Был душой компании, который всех любил. И вдруг он влез в такое д...! Из которого он никогда больше не выберется», — заявила знаменитость.

По ее мнению, раньше к Владимиру все относились с симпатией, но сейчас президента Украины воспринимают как «агрессора и человека, который творит страшные вещи». Эвелина порассуждала о том, что Зеленский на самом деле был пластичным артистом, который мог хорошо играть как в комедии, так и в драме.

Бледанс оказалась вовлечена в скандал с наркотиками

Актриса дала интервью в ходе IV Открытого российского фестиваля патриотического кино «Малая земля».

Ранее мы писали о том, что актриса Эвелина Бледанс высказалась о возвращении Аллы Пугачевой в Россию. В беседе с журналистами звезда призналась, что скучает по артистке и ждет, когда она вернется.

Также стало известно, что потерявший жену шансонье Жека госпитализирован. Певец вышел на связь из больничной палаты и сообщил о случившемся.