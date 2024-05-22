«Просто за гранью»: Никита Пресняков отметил день рождения в США

Певец Никита Пресняков показал в Instagram, как отметил свой день рождения в США.

Артист отправился встречать 33-летие в парк аттракционов. Он с компанией заснял на видео, как они катаются на экстремальных американских горках. Пресняков признался, что от пережитых ощущений у него захватило дух.

"Ребят, это все просто заоблачно... за гранью восприятия!" - подчеркнул Пресняков.

Никита Пресняков пошел по стопам родителей и продолжил семейные династии, с 2015 года он является солистом рок-группы "Multiverse". В сентябре 2022 года певец улетел из России после объявления частичной мобилизации. Музыкант живет с женой, моделью Аленой Пресняковой в США, здесь он начал заниматься съемкой клипов для артистов под творческим псевдонимом Nick Pres.

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Продюсер Павел Рудченко предположил, что у Преснякова не получится сделать карьеру в США. По мнению критика, даже при сильном "покровительстве" в России из Преснякова "не получилось" сделать артиста. Рудченко отметил, что США – это страна с другим менталитетом, в которой "не нужны наши артисты".