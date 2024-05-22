Рэпер Эминем спродюсировал документальный сериал о пиратстве в музыке

В сети вышел трейлер документального сериала от студии Paramount + «How Music Got Free» (с англ. «Как музыка стала бесплатной»), посвященного музыкальному пиратству. Исполнительными продюсерами проекта выступили рэпер Эминем и баскетболист Леброн Джеймс.

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В сериале рассказывается история технологического прорыва и изобретения системы по обмену файлов в 90-х–2000-х, сообщает The Hollywood Reporter. В сочетании с ненасытным спросом на новую музыку инновации породили онлайн-воровство среди молодых людей.

В проекте от режиссера Алекс Степлтон («Реджи» (2023)) использованы интервью с самим Эминемом, а также 50 Cent, Тимбалэндом и другими знаменитостями.

Премьера документалки намечена на 11 июня.

Ранее хип-хоп-артист намекнул, что его предстоящая пластинка THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE) может стать последней.