Кушанашвили об угрозах от представителей Ветлицкой: «Испугался страшно»

Блогер и журналист Отар Кушанашвили признался, что ему угрожали из-за критики одной из песен Натальи Ветлицкой. Этим знаменитость поделился на шоу "Вопрос Ребром".

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"В 1999 году меня вывезли в лес представители очень известной певицы, которая сейчас живет в Испании. Белокурой. Разве я назвал ее имя Наталья Ветлицкая? Они прочитали лекцию, что если я не закрою рот…" - вспомнил Кушанашвили.

Журналист заявил, что ему приставили оружие к виску и пояснили, что случившееся связано с его "непочтительными" высказываниями в адрес Ветлицкой. По словам Кушанашвили, в тот момент он испугался.

"Когда тебя вывозят, а у тебя уже трое детей, ты думаешь: "А зачем мне все это нужно?" Я испугался страшно. Думал уйти из профессии, но куда? Лучше буду хулиганить пока живой", - отметил знаменитость.

Кушанашвили также посетовал, что инцидент произошел лишь из-за того, что ему не понравилась песня Ветлицкой. Он пояснил, что его высказывания в адрес звезды были практически поэзией в сравнении с тем, что журналист говорил о других.