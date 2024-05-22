«Почему бы и нет»: Инстасамка задумалась о материнстве

Исполнительница Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Инстасамка, решила кардинально поменять жизнь. Она начала с перемен в имидже и творчестве, например, отказалась от мата в своих песнях и перестала скандалить.

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Теперь 24-летняя певица начала задумываться о материнстве.

Девушка тайно сыграла свадьбу с Олегом Еропкиным, который выступает под псевдонимом Moneyken. Вместе с супругом Зотеева начала задумываться о ребенке.

— Думаю, что в ближайшие годы — да. Ближайшие пару лет. Когда я задумывалась об этом в 21–22 года, давала себе ответ: «Нет, я не готова». А сейчас понимаю, что все так классно, почему бы и нет, — призналась артистка.

Зотеева добавила, что смена имиджа помогла ей обрести более широкую аудиторию. Теперь она может выступить на детском празднике. На такие мероприятия она приходит в бюстгальтере и блузке, отметила певица в интервью для YouTube-канала «Наталья Шик».

В 2023 году Инстасамка встретилась с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Исполнительница пообещала убрать из всех своих песен мат, упоминания наркотиков.