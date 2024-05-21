СМИ: комик Александр Ревва «погряз в долгах»

Комик Александр Ревва, совладелец ООО «Войс Медиа Продакшн», с 2022 года не может выплатить долги, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, шоумен активно продолжает зарабатывать в России, снимается в передачах, занимается предпринимательской деятельностью. Вместе с тем, одна из компаний Реввы, ООО «Войс Медиа Продакшн», практически «погрязла в долгах».

На ее счету числится с 2022 года семь долгов, кроме того, суд взыскал с нее пять штрафов по 10 тыс. рублей. Телеведущий выплатил 30 тыс. рублей из 93 тыс. по прежним задолженностям и пока не приступил к выплатам по новым.

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«По каким причинам Ревва не может оплатить довольно скромную сумму вот уже два года — большая загадка», — заметил автор статьи.

По данным сайта Rusprofile, за 2023 год компания «Войс Медиа Продакшн» принесла 14 млн рублей выручки и 7,6 млн рублей чистой прибыли.