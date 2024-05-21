Куклачев рассказал о спасшем ему жизнь хирурге

Дрессировщик Юрий Куклачев рассказал о непростой операции на сердце, которую ему провел молодой хирург. Газета.Ru

В интервью изданию kp.ru артист поделился тяжелыми воспоминаниями: его привезли в больницу в критическом состоянии. Спасение он обрел в лице молодого хирурга по имени Роман, который провел сложную операцию, получившую впоследствии высокую оценку со стороны именитых кардиологов. Уникальный специалист в рамках одного вмешательства установил сразу пять стентов, в силу значительной кальцификации сосудов.

Впоследствии Юрий Дмитриевич узнал, что такое рискованное решение может принять далеко не каждый хирург, не говоря уж о том, что далеко не всякому под силу столь успешная реализация подобной врачебной задачи. А ведь Роману всего 32 года!

"Вот про этого парня надо писать", - подытожил он. Российская газета

Ранее стало известно, что народный артист РСФСР Юрий Куклачев вернется к репетициям с котами только в конце июня. До этого он будет восстанавливаться и следовать советам врачей. Если все пройдет хорошо и врачи одобрят, маэстро сможет выступить на сцене Театра в Хамовниках уже в середине лета, хотя без цирковых трюков, которые спровоцировали у него недомогание. На данный момент Куклачев проходит реабилитацию в Подмосковье. News.ru