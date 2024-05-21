Группа Nightwish выпустила восьмиминутный сингл Perfume Of The Timeless

Финская симфоник-метал-группа Nightwish представила новую эпичную композицию Perfume Of The Timeless (2024). Релиз сопровождается клипом длиной более восьми минут, в котором показан внушительный масштаб эволюции человека.

© Звук

Релиз стал первым новым материалом Nightwish за последние четыре года. Песня войдет в альбом Yesterwynde, который увидит свет 20 сентября. Он будет состоять из 12 треков. Коллектив назвал лонгплей «фантастическим путешествием сквозь время, память и лучших ангелов человеческой природы».

Грядущий альбом станет финалом трилогии, начатой пластинками Endless Forms Most Beautiful (2015) и «Human. :II: Nature.» (2020).

В марте Nightwish продлили контракт с именитым немецким лейблом Nuclear Blast. В рамках сотрудничества музыканты запишут еще несколько альбомов, однако их точное количество не уточнялось.