«Дочка» Пугачевой потратила 1 млн рублей

Аллу Борисовну Пугачеву не сразу приняли в семью Максима Галкина*, хотя любая другая семья скорее всего была бы счастлива породниться с самой знаменитой женщиной страны.

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Брат долго говорил Максу, чтобы он задумался о предстоящем браке с Примадонной. Какие бы чувства у него не были, а разницу в возрасте никуда не денешь. Но Галкин настоял на своем, а после его родственники убедились в том, что Алла Борисовна идеально ему подходит.

Юморист ввел супругу в свой узкий круг, а после все так сдружились с артисткой, что даже попросили ее стать крестной мамой племянницы Макса. Девочку зовут Алина Галкина и она безумно любит свою звездную крестную.

Выросла наследница также в обеспеченной семье. На ее 19-летие родители позволили дочке закатить праздник в центре Москвы, расходы на который составляли около 1 млн рублей. Присутствовало на событии 55 гостей. Алина планирует также влиться в звездную жизнь, но, кажется, девочке и без того прекрасно живется. В молодые годы у нее есть все, о чем могут мечтать подростки.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации