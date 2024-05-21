Ани Лорак становится учителем музыки в новом клипе «Танцы»

Певица Ани Лорак выпустила комедийный клип на трек «Танцы» (2024). В нем она играет учительницу музыки, которая вместе со школьниками сочиняет песню на выпускной. Тем временем директор, физрук и преподаватель литературы пытаются добиться внимания новой коллеги.

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В ролике также снялись Теймураз Тания («Однажды в России», «Дружба народов»), Константин Чепурин («Кухня») и Михаил Кремер («Улица»). Режиссер — Дмитрий Литвиненко.

Это вторая экранизация Ани Лорак в рамках проекта «Вселенная GM» — серии короткометражек, связанных стихами Михаила Гуцериева и музыкой Дарьи Кузнецовой. Первый клип «Рядом, но не вместе» вышел в марте прошлого года.