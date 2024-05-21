Группа «Крематорий» выпустила клип «Воры 2.0»

Рок-группа «Крематорий» опубликовала второй клип на песню «Воры», которая стала саундтреком к новому фильму Андрея Богатырева «Золото Умальты» (2024).

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«Песня изначально предполагала именно это бодрое прочтение. Однако в связи с сюжетом фильма, основанном на событиях начала прошлого века, она преобразовалась в балладу, дабы не перегружать восприятие зрителей неуместной сюжету электроникой, интенсивным звуком барабанно-басовой долбы и гитарными пилорамами», — поделились музыканты в соцсетях.

Фильм повествует о том, как в 1917 году хабаровский купец собирает команду головорезов, чтобы отыскать украденные у него 40 пудов золота. Кадры из ленты показаны в клипе.

В прошлом месяце «Крематорий» представил первую версию клипа «Воры». В нем коллектив также смотрит «Золото Умальты» в кинотеатре.