Помощница Пугачевой рассказала правду о ее браке

Помощница Аллы Борисовны Людмила Дороднова провела с Примадонной около 30 лет. Она прекрасно знает о ее биографии, она видела и наблюдала изнутри каждый из браков знаменитости. Поэтому Люсе (так называли ее все приближенные) было легко сравнить отношения к женщине ее избранников.

Помощница заметила, что с Филиппом Киркоровым у той, хотя и не все складывалось удачно, как человек он был очень радушный, щедрый и гостеприимный. Люсю одаривали подарками, благодарили за честный труд, приглашали за семейные застолья, но, кажется, женщине не хватало свободы и наличия собственной жизни.

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«Я долгое время работала домработницей во многих домах известных людей. У меня была возможность общаться с такими людьми, о которых многие мечтают. А у Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова я жила словно в «золотой клетке». Но рано или поздно всё заканчивается», — рассказывала она.

Чуть позже наступил период встречи Примадонны с Галкиным*. В одной из бесед с прессой домработница проболталась, что отношения их завязались еще тогда, когда Пугачева еще состояла в законных отношениях с королем эстрады. Примадонна чувствовала себя с Максом юной девочкой и сбегала к нему на свидания.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации