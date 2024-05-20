Продюсер объяснил, почему Сердючка выступает на русском языке

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил в беседе с изданием «Абзац», что Андрей Данилко (Верка Сердючка) выступает на русском языке в надежде, что в будущем сможет снова зарабатывать в России.

По мнению Рудченко, Данилко планирует, что россияне простят «все погрешности» и дадут выступать в России. Он считает, что Сердючку никто не отменит на Украине.

«Артисты являются лидерами мнений. Три калеки, которые прыгают за нынешнюю украинскую власть, — это не тот информационный рычаг, которым можно воздействовать на своих граждан», — заявил музыкальный критик.

В мае продюсер Сергей Лавров признался, что музыкант Андрей Данилко переживал, когда его концерты начали отменять в России.

Концерт Верки Сердючки в Киеве завершился скандалом

По словам Лаврова, во время приезда в Россию Данилко приходилось уговаривать поработать. Продюсер заявил, что на такие уговоры уходило большое количество сил. Он пояснил, что артист ненавидел свой образ Сердючки и хотел что-то новое.

Лавров отметил, что до СВО Данилко зарабатывал в России €100-200 тыс. за концерт. По заявлению продюсера, певец мог увозить из России по несколько миллионов евро в Новый год.