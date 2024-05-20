Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова поздравила олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову с прошедшим днём рождения. RT на русском

«Я очень люблю Алину, этот человек принес славу России! Каждый раз она терпит какие‑то нападки за свою красоту, прямоту и счастье. Я всегда на ее стороне и желаю ей процветания», — отметила Волочкова. Матч ТВ

18 мая спортсменке исполнилось 22 года. Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Газета.Ru