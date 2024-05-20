Максим Фадеев рассказал подробности о перезапуске SEREBRO

По словам продюсера, в репертуаре трио будут песни на английском и китайском языках.

В соцсетях Фадеев ответил на вопросы о перезапуске проекта SEREBRO, о котором он впервые объявил в марте.

Будут песни не только на английском, но и на китайском. Одна из участниц нового состава пишет тексты на разных языках. Это не имеет отношения к радиоформату. Это больше электронный андерграунд, довольно тяжелый. Но будут и лирика, и танцевальная музыка. Максим Фадеев музыкант, продюсер

Артист добавил, что скоро выйдет трек на текст одной из участниц.

Состав нового SEREBRO пока не раскрывается. Изначально в коллектив входили Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина. В разные годы в трио пели Екатерина Кищук, Полина Фаворская, Анастасия Карпова, Дарья Шашина, Татьяна Моргунова и другие. Последний альбом группы «Сила трех» увидел свет в 2016-м, а спустя несколько лет проект окончательно затих.