Певица Анна Семенович выложила видео из ванны

Певица и актриса Анна Семенович опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) откровенное видео.

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46-летняя Анна Семенович была запечатлена без одежды. Певица сделала маску и легла в ванну после массажа.

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"Девочки, забота о себе — это и есть любовь", — подписала ролик артистка.

Анна Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе "Блестящие". Она выступала в группе с певицами: Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру. Она выпустила дебютный сольный альбом "Слухи". С 2004 года Семенович также снимается в кино. Она играла в картинах — "Ночной дозор", "Реальные пацаны", "Доктор Рихтер", "Холостяки", "Ирония судьбы. Продолжение", "Ивановы-Ивановы", "Трудные подростки".

В апреле Анна Семенович призналась, что принимала "модный препарат" для похудения. В беседе с эндокринологом артистка сообщила, что ей прописали лекарство от диабета для снижения веса. Она пользовалась им некоторое время, но затем препарат сняли с продажи. Однако врач предостерегла певицу, что использование этого лекарства для диабетиков несет большие риски. Недавно Семенович рассказала о побочке "русского Оземпика".