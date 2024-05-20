Успенская встретилась с Киркоровым

Любовь Успенская встретилась с Филиппом Киркоровым, который судится с ней. Об этом стало известно из очередного выпуска шоу «Новая Фабрика звезд».

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В минувшее воскресенье состоялся финал телепроекта «Новая Фабрика звезд». В креслах жюри на этот раз присутствовали Сергей Шнуров, Сергей Жуков, Анна Хилькевич, Марина Кравец, Егор Дружинин и Филипп Киркоров.

В финале выступили семь финалистов. Но одна из встреч оказалась особой для Киркорова — во время выступления Марии Гордеевой и Нонны Еганян, к ним присоединилась певица Любовь Успенская. Вместе они спели хит «К единственному нежному».

Во время выступления Филипп Киркоров лишь улыбался и слегка покачивал головой в такт музыки, пытаясь не показывать, что между артистами большой скандал.

Напомним, конфликт между знаменитостями вспыхнул после интервью Успенской, в которой она назвала Филиппа Киркорова «женоненавистником». Артист подал в суд на исполнительницу и потребовал с нее 10 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что Успенская подала досудебную претензию к Киркорову после его слов о попрошайничестве.