Агутин заявил, что не покупает супруге подарки

Российский певец Леонид Агутин признался, что он не любит шопинг и не покупает подарки супруге Анжелике Варум, передает НТВ. Исполнитель пожаловался на ситуацию, думая о предстоящем дне рождения Варум.

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Это беда, просто кошмар, — сказал Агутин.

Он рассказал, что раньше старался радовать супругу ювелирными изделиями. Но теперь, по словам Агутина, он перестал это делать из-за того, что однажды перепутал бренд в разговоре с журналистами, и за это получил критику от Варум.

26 мая Анжелике Варум исполнится 55 лет. Агутин признался, что не знает, как удивить жену, особенно после того, как она подарила ему автомобиль Maserati. Он также рассказал, что за 27 лет совместной жизни он ничего не купил жене. Журналисты пошутили, предложив певцу подарить Варум остров. Агутин посмеялся над этим предложением.

Ранее продюсер Евгений Бабичев заявил, что Агутин стал реже выступать из-за возраста, артист «уже немолод», чтобы придерживаться «бешеного гастрольного графика». Эксперт отметил, что певец может подрабатывать на корпоративах, так как за них больше платят. При этом продюсер уточнил, что в творчестве артиста «нет простоя».