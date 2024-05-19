Названа стоимость пластической операции, которую сделали Апиной

Алена Апина сделала очередную пластическую операцию, на этот раз, на лице. 59-летней экс-вокалистке группы «Комбинация» сделала лазерное омоложение и подтянула подбородок. В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ была названо стоимость такой операции. Она довольно высока - четверть миллиона рублей.

Это уже не первое хирургическое вмешательство, которое перенесла Апина. Ранее она, как информирует Экспресс Газета, сделала абдоминопластику, откачав жир из талии и закачав его в ягодицы.

Апина дважды была замужем. Ее первым супругом стал художник по имени Валерий, однако этот брак оказался недолговечным.

В 1991 году артистка встретила Александра Иратова. Второму мужу Алена Апина подарила дочь, которую назвали Ксенией. Пара прожила в браке 25 лет, но в 2017 году они приняли решение о разводе.

По слухам, артистка сейчас счастлива со своим возлюбленным Алексеем Тумановым.