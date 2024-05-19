Жена Носкова опровергла информацию об ухудшении состояния певца

Николай Носков с начала мая находится в клинике под наблюдением врачей. У народного артиста России серьезные проблемы с легкими. К первоначальному диагнозу пневмония присоединился тромбоз.

Сегодня в СМИ и социальных сетях прошла информация о резком ухудшении здоровья певца. Но супруга Николая Марина Носкова в беседе с 5-tv.ru опровергла эти сообщения. Она рассказала, что ее муж чувствует себя относительно неплохо, и речь идет об его скорой выписке.

«Николай выздоравливает, чувствует себя хорошо. Выписка на следующей неделе, домой», — сообщила Носкова.

Семь лет назад Николай Носков перенес инсульт, с последствиями которого борется и сейчас. 3 мая он был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Перед вызовом певец жаловался на сильный кашель, высокую температуру, боли в груди. Жена Николая Носкова Марина подтвердила, что артисту диагностировали пневмонию. Супруга артиста назвала заболевание странным, так как оно проходило бессимптомно.