Марина Юдашкина, вдова заслуженного деятеля искусств России Валентина Юдашкина, рассказала, что уже в середине июня на могиле кутюрье будет установлен хороший памятник стоимостью более двух миллионов рублей, который сделают из бронзы и гранита.

Сейчас на Троекуровском кладбище стоит деревянный крест с фотографией, но в ближайшее время установят монумент, сообщает 5 Канал.

«Полгода я вообще не могла об этом думать. Меня всегда все спрашивали, что я хочу. Я наконец-то определилась. Будет скульптура в полный рост. Для того чтобы был красивый памятник, я пригласила друга Валентина, с которым он начинал служить в армии. Это заслуженный скульптор Андрей Ковальчук. Еще очень важно, он знал его. Хочется показать его настоящим, каким он был. Чтобы люди видели, что это Юдашкин, не просто что-то, а личность», — поделилась вдова.

Юдашкин умер на 60-м году жизни 2 мая 2023 года. В последние годы своей жизни он боролся с раком.

Дочь Валентина Юдашкина раскрыла, что сделала с наследством покойного модельера

Наследниками Валентина Юдашкина стали его супруга и дочь. Причем дочери, Галине Юдашкиной, достался модный дом, которым она фактически руководила в последние годы