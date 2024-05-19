Концерт Верки Сердючки в Киеве завершился скандалом

Украинский исполнитель Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, оказался в эпицентре скандала. Артист включил в программу сольного концерта в Киеве свои старые хиты на русском языке, что вызвало возмущение у публики.

Снчала репертуар ставшего русофобом Данилко полностью устраивал зрителей: он исполнил обновленную версию Dancing Lasha Tumbai, из-за которой разрушилась его карьера в России. Теперь песня официально называется Dancing Russia Goodbye, что очень нравится украинским поклонникам творчества Сердючки.

Данилко также обратился со сцены к участникам Евровидения-2024 от Украины, выступающим под псевдонимами alyona alyona и Jerry Heil. Девушки заняли третье место, поэтому артист решил поздравить их публично, отметив, что «они побывали на этой Голгофе».

Продюсер о Верке Сердючке: «Увозил от нас миллионы»

При этом во второй части концерта можно было услышать русскоязычные песни, написанные еще до начала СВО. В знак протеста некоторые поклонники демонстративно покинули зал прямо во время шоу, сообщает mk.ru со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал, что Данилко долгое время сожалел о потере доступа к российским зрителям после скандального высказывания на «Евровидении» в 2014 году. После начала СВО артист поддержал ВСУ и окончательно отрезал себя от возможности возвращения в российский шоу-бизнес.