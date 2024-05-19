SHAMAN рассказал, почему не носит нижнее белье

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что не носит нижнее белье. В этом элементе одежды нет смысла, поэтому его «нет и никогда не было», пояснил исполнитель в эфире программы «Ты не поверишь».

Просто как бы в этом нет смысла. Потому что как бы — а зачем? Поэтому трусов у меня нет и никогда не было, — сказал певец.

При этом, по его словам, иногда во время концертов поклонницы кидают на сцену не только футболки, но и нижнее белье. Ничего плохого он в этом не видит. Людям, уверен артист, иногда надо дать возможность отвести душу и «похулиганить».

Певец SHAMAN примерил неожиданный для себя образ

Ранее Дронов заявил, что чувствует себя «заряженным» после инаугурации президента РФ Владимира Путина. Глаза присутствующих на церемонии людей светились счастьем, вспомнил он.

До этого SHAMAN сравнил себя с многослойным пирогом, в котором «каждый найдет что-то на свой вкус», после создания нового клипа на песню «Любимая женщина». Ролик, считает он, наполнен страстью, яркими образами и «здоровой самоиронией». В кадре также мелькают строчки из текста, которые могут стать шпаргалкой для признающихся в любви мужчин, отметили журналисты. Ярослав поет о любви на фоне букетов роз, красных воздушных шаров и посылает поклонницам воздушные поцелуи.