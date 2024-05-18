Группа «Крематорий» выпустила металлическую версию «Воров»

Рок-группа «Крематорий» выпустил металлическую версию песни «Воры» под названием «Воры 2.0».

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Музыканты сообщили, что планируют представить клип на композицию «Воры 2.0», которую называет «рокмитал-версией».

Первая версия «Воров» входит в фильм Андрея Богатырева «Золото Умальты».

Ранее сообщалось, что самые успешные краудфандинговые проекты в музыке в 2023 году запустили группы «Ария», «Эпидемия» и «Крематорий», напоминает «Радиоточка НСН».