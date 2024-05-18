Группа «Крематорий» выпустила металлическую версию «Воров»
Рок-группа «Крематорий» выпустил металлическую версию песни «Воры» под названием «Воры 2.0».
Музыканты сообщили, что планируют представить клип на композицию «Воры 2.0», которую называет «рокмитал-версией».
Первая версия «Воров» входит в фильм Андрея Богатырева «Золото Умальты».
Ранее сообщалось, что самые успешные краудфандинговые проекты в музыке в 2023 году запустили группы «Ария», «Эпидемия» и «Крематорий», напоминает «Радиоточка НСН».