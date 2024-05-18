СМИ: Киркоров решил спасти свою фирму от ликвидации

ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн» на 90 % принадлежит Филиппу Бедросовичу. Создана фирма была в 2019 году и в первый год работы принесла артисту более 60 миллионов чистой прибыли. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

Но уже через пару лет показала убыток почти на 9 миллионов рублей. В начале года стало известно, что ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн» ликвидируется.

С апреля 2024 года ФНС заблокировал счета данной компании, но, как обнаружили журналисты, буквально на днях статус фирмы изменился с «в процессе ликвидации» на «действующая». Вероятно, певец начал гасить долги.

Другая компания Филиппа Киркорова заработала за год 195 миллионов рублей за 2023 год и установила личный рекорд. Фирма ООО «Филипп Киркоров Продакшн», которая занимается деятельностью в области исполнительских искусств, продемонстрировала высокий результат работы. По данным СМИ, она заработала за 2023 год 195 миллионов рублей.