Успенская привлекла Бородина к тяжбе с Киркоровым

Виталий Бородин, тот самый глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), который пытается перевоспитывать представителей российского шоу-бизнеса, заявил, что «поддержит любовь Успенскую в суде против Киркорова».

Ранее Киркоров назвал Успенскую попрошайкой за то, что та клянчила подарки у него и коллег. Королева шансона , в свою очередь, называла поп-короля женоненавистником.

Киркоров подал в суд на певицу, поскольку уверен, что заявление порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Он потребовал с коллеги по сцене 10 миллионов рублей компенсации и 2 миллиона рублей судебных издержек.

А певица тем временем подала досудебную претензию к народному артисту России Филиппу Киркорову. обвинив коллегу в распространении «порочащей и недостоверной информации», сообщает «Московский Комсомолец».

В претензии сторона Успенской потребовала от певца публично опровергнуть порочащие и не соответствующие действительности фразы, относящиеся к артистке. Речь идет о словах Киркорова в интервью телеканалу МУЗ-ТВ, в которых он заявлял, что исполнительница «выклянчивала у него шмотки и подарки», а также называл ее попрошайкой.

Сторона защиты певицы также потребовала «принять меры к удалению всех публикаций, ретранслирующих указанное интервью».