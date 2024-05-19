В шоу «Звезды» высмеяли неудачи в личной жизни Леры Кудрявцевой
Юмористическое шоу «Звезды» оказалось для телеведущей Леры Кудрявцевой не таким уж и смешным. Команда комиков жестоко пошутила над ее неудачами в личной жизни, в которой было уже три ухода от супругов.
Первым мужем Кудрявцевой был музыкант группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. Жизнь со звездой оказалась не такой сладкой, какой могла представляться со стороны. Еще до свадьбы Ленюк изменял Кудрявцевой с поклонницей. Телеведущей тогда было нелегко: она находилась в положении и вдали от родного края, а музыканта не было дома, а его любовница делилась подробностями интимной жизни с Ленюком.
Затем Кудрявцева начала встречаться с бизнесменом Матвеем Морозовым. Уже через три месяца после знакомства пара расписалась, но и расставание было не менее скорым: оно произошло уже через три года. Главной причиной разлуки пары стала связь Морозова с криминалом — его посадили в тюрьму за мошенничество, а попутно выяснилось, что он уже имел судимость за изнасилование и грабеж. После этого романа Кудрявцева в 2013 году вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Но спустя десять лет и этот союз дал трещину: телеведущая заявила, что ушла от супруга.
Во время выступления на шоу «Звезды» Кудрявцева спросила у собравшихся комиков: «Знаете, что у меня лучше всего получается?». Участница ее команды предположила, что это разводы. Кудрявцева в ответ съязвила: «Очень смешно».
Телеведущая в январе сообщила о разводе с бывшим хоккеистом сборной России Игорем Макаровым. По ее словам, причиной тому стали проблемы супруга с алкоголем. Через некоторое время Кудрявцева призналась, что не подавала на развод и не ссорилась с мужем. Однако в их семье произошло недопонимание. В феврале Кудрявцева заявила, что отправила супруга на лечение. В конце апреля Макаров впервые вышел на связь и опубликовал видео, на котором семья снова вместе.