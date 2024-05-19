В шоу «Звезды» высмеяли неудачи в личной жизни Леры Кудрявцевой

Юмористическое шоу «Звезды» оказалось для телеведущей Леры Кудрявцевой не таким уж и смешным. Команда комиков жестоко пошутила над ее неудачами в личной жизни, в которой было уже три ухода от супругов.

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Первым мужем Кудрявцевой был музыкант группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. Жизнь со звездой оказалась не такой сладкой, какой могла представляться со стороны. Еще до свадьбы Ленюк изменял Кудрявцевой с поклонницей. Телеведущей тогда было нелегко: она находилась в положении и вдали от родного края, а музыканта не было дома, а его любовница делилась подробностями интимной жизни с Ленюком.

Затем Кудрявцева начала встречаться с бизнесменом Матвеем Морозовым. Уже через три месяца после знакомства пара расписалась, но и расставание было не менее скорым: оно произошло уже через три года. Главной причиной разлуки пары стала связь Морозова с криминалом — его посадили в тюрьму за мошенничество, а попутно выяснилось, что он уже имел судимость за изнасилование и грабеж. После этого романа Кудрявцева в 2013 году вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Но спустя десять лет и этот союз дал трещину: телеведущая заявила, что ушла от супруга.

Во время выступления на шоу «Звезды» Кудрявцева спросила у собравшихся комиков: «Знаете, что у меня лучше всего получается?». Участница ее команды предположила, что это разводы. Кудрявцева в ответ съязвила: «Очень смешно».

Телеведущая в январе сообщила о разводе с бывшим хоккеистом сборной России Игорем Макаровым. По ее словам, причиной тому стали проблемы супруга с алкоголем. Через некоторое время Кудрявцева призналась, что не подавала на развод и не ссорилась с мужем. Однако в их семье произошло недопонимание. В феврале Кудрявцева заявила, что отправила супруга на лечение. В конце апреля Макаров впервые вышел на связь и опубликовал видео, на котором семья снова вместе.