Ивлеева показала нового питомца

Настя Ивлеева шаг за шагом отходит от образа «Настюшки-опасности». Как известно, всего несколько лет назад блогер завела добермана Юру, фотографии с которым активно постила в микроблоге.

Теперь же, после наделавшей столько шума «голой» вечеринки, Настя резко изменила вектор поведения. И даже собачку показала другую – белую и пушистую. В социальных сетях решили, что у нее новый питомец, отмечает известный Телеграм-канал

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«Прощенная Настя Ивлеева потихоньку крадется в соцсети. Вот завела себе собачку мимишную. А где твой доберман здоровенный, мать?», - интересуются его админы

Ранее блогер дала первое интервью после «голой вечеринки». В разговоре с предпринимателем Андреем Третьяковым она пожаловалась на критику, с которой она столкнулась после мероприятия. Также Ивлеева рассказала, что в свой 33-й день рождения поехала в Донбасс, где посетила несколько городов.

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