Киркоров станет судьей на шоу «Новая Фабрика звезд»

Поп-исполнитель Филипп Киркоров сядет в кресло судьи в финале проекта «Новая Фабрика звезд» (2024-…).

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Победитель шоу будет определен 19 мая, сообщает «Газета.ru». В заключительном эпизоде на сцену вместе с участниками «Фабрики» выйдут Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Алсу, Сосо Павлиашвили и Катя IOWA. Зрители также смогут увидеть номера от уже выбывших конкурсантов.

Победитель шоу получит три миллиона рублей. Композиция победившего участника попадет в сериал Сергея Жукова, который на проекте выступает в качестве наставника.

Ранее певица Ирина Дубцова рассказала, что ее сына звали на «Новую Фабрику звезд».