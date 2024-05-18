Продюсер оценил перспективы Наргиз за рубежом

Наргиз Закирова теперь находится в США. Если раньше у артистка зарабатывала миллионы рублей за концерт, то теперь выступает она редко. Продюсер Сергей Лавров, который раньше устраивал ее концерты, уверен, что ей снова придется петь в ресторанах, пишет «Московский Комсомолец».

«Больших гонораров ей в Америке никто не дает. Если бы предложили нормальные деньги, думаю, она бы отработала с удовольствием. Ее дорога — это те рестораны, из которых она ушла. Ее гонорар сейчас — максимум 500 долларов, больше не заработает», — сказал Лавров.

По его словам, на родине, в Узбекистане, Наргиз видеть не хотят. После того как ей запретили приезжать в Россию, она и на родине со всеми переругалась. В Казахстане Наргиз тоже пришлась не ко двору. Казахи с уважением относятся к России. Закирова пыталась в Европе сделать концерты, но не получилось.

Отметим, что Наргиз неоднократно критиковала действия российских властей. В мае 2022 года ее задержали в аэропорту Домодедово и депортировали в Узбекистан. Певице закрыт въезд и на Украину из-за посещения Крыма.