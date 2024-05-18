Волочкова объяснила, почему уволила домработницу

Анастасия Волочкова рассказала о том, как ее обманула бывшая домработница. Женщина работала у звезды Большого Театра десять лет, но в итоге с ней пришлось расстаться.

«Я сначала закрывала глаза, деньги уходили на ее детей, на ее внуков, воровались продукты, одежда моей дочери. Я думала: ну ладно, это для детей. Но потом зашло за другие масштабы», — объяснила балерина.

Анастасия Волочкова при этом все же хотела расстаться с помощницей по-хорошему. Но мирного прощания не получилось, пишет 5 Канал.

После этого случая Анастасия удвоила осторожность при найме домашнего персонала. Но в итоге нашла себе новую домработницу Лолу, с которой выстроила прекрасные отношения.

«У меня отношения с Лолой круче, чем с моей мамой», — говорит балерина.

Ранее балерина Анастасия Волочкова рассказала о решении дочери отказаться от звездной фамилии матери. Ариадна захотела взять псевдоним.

По признанию танцовщицы, сначала она огорчилась, когда узнала, что наследница не хочет носить ее фамилию. Но потом дочь ей объяснила, что не хочет быть лишь тенью матери. Ариадна решила быть самостоятельной и добиваться успеха без помощи Волочковой.