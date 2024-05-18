Сябитова раскрыла секрет высокой самооценки

Семь лет назад Роза Сябитова купила участок в Ногинском районе Подмосковья. С тех пор на 30 сотках телеведущая отстроила фамильную усадьбу

«Он тогда заросший весь был — трава выше головы. Еще и соседей никого рядом», —вспоминает Сябитова.

Самым первым был возведен гостевой дом, затем – основной гараж, спа-комплекс, лаундж-зона, затем- детская площадка. На этом благоустройство поместья не завершилось. В планах – каток и минигольф, пишет СтарХит.

«Когда у меня начинает самооценка падать, выхожу на балкон и говорю себе: «Глянь на богатства свои, Сябитова. Кто это все сделал?» А если и это не работает, смотрю видео, где пустой участок и трава выше головы: «Вот какими были твои 30 соток — целина, и посмотри, что сейчас. Это все плоды твоего труда. Поэтому гордись, Сябитова, ты молодец», — сказала сваха в одном из последних интервью.

В начале года Роза Сябитова рассказала, что уже несколько лет назад составила свое завещание. В нем знаменитость описала имущество, которое после ее смерти будет распределено между детьми.