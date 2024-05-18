К поискам пропавшего актера из «Папиных дочек» подключилась полиция

Андрей Светлов, сыгравший эпизодическую роль в «Папиных дочках», после выхода ситкома периодически снимался в разных картинах и играл в театре. Однако с карьерой у Андрея не сложилось, и из-за нехватки средств он подрабатывал на стройке, пишет «Комсомольская Правда».

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Несколько дней назад он бесследно исчез.

«Он поехал в город Климовск. Там подрабатывал в строительной фирме. Телефона у него с собой не было, потому что его недавно ограбили», — рассказала его мама Татьяна Андреевна.

Последний раз Светлов был дома 12 мая. По словам женщины, сын пропал, когда поехал к заказчику забирать деньги за работу.

«Я очень переживаю. Он точно должен был выйти из метро Дмитрия Донского… Может, на камеры попал где-то», — сказала она

Сейчас к поискам артиста подключились полицейские.