$90.99+0.0698.78-0.12
Войти в почту

К поискам пропавшего актера из «Папиных дочек» подключилась полиция

Андрей Светлов, сыгравший эпизодическую роль в «Папиных дочках», после выхода ситкома периодически снимался в разных картинах и играл в театре. Однако с карьерой у Андрея не сложилось, и из-за нехватки средств он подрабатывал на стройке, пишет «Комсомольская Правда».

К поискам пропавшего актера из «Папиных дочек» подключилась полиция
© Соцсети

Несколько дней назад он бесследно исчез.

«Он поехал в город Климовск. Там подрабатывал в строительной фирме. Телефона у него с собой не было, потому что его недавно ограбили», — рассказала его мама Татьяна Андреевна.

Последний раз Светлов был дома 12 мая. По словам женщины, сын пропал, когда поехал к заказчику забирать деньги за работу.

«Я очень переживаю. Он точно должен был выйти из метро Дмитрия Донского… Может, на камеры попал где-то», — сказала она

Сейчас к поискам артиста подключились полицейские.

«Мне сказали, что по больницам и происшествиям проверили и никого похожего по описанию на Андрея в больницы не доставляли», - переживает мать актера.
Шоу-бизнес
Андрей Светлов
Дмитрий Донской
Климовск
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости