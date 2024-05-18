Дочь Заворотнюк рассказала о свадьбе

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна активно ведет страничку в социальной сети. Однако деталями личной жизни девушка особо не делится. Ранее было известно лишь то, что у нее есть любимый человек.

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Но накануне Заворотнюк, отвечая на вопросы подписчиков, призналась, что они с возлюбленным оформили брак еще два года назад. Видимо, это совпало с отъездом Анны в Дубай, где у пары есть апартаменты. А всего Анна с избранником вместе уже восемь лет, пишет Экспресс Газета.

Тем временем, ее мама, Анастасия Заворотнюк продолжает борьбу за собственную жизнь, оставаясь в центре внимания общественности и поддержки своих поклонников.