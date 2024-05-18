Прусикину* заблокировали российские счета

Илья Прусикин* с женой Софьей Таюрской уехали из России. Они эмигрировали в США. Пара не скрывает, что материальное положение у них сложное, поскольку концертов почти нет.

В России у Ильи компании ООО «Давай Лайма» и ООО «Литтл Биг» уже ликвидированы. Как пишет Телеграм-канал Mash, осталось ИП и долг перед ФНС — 182 913 рублей. Из-за долга все его чета заблокированы ФНС.

Прусикин и Таюрская ждут ребенка. Когда он родится, по законам страны он уже будет американцем. Родителей будет поддерживать государство, со временем они смогут также стать гражданами США.

Ранее солистка Little Big рассказала о жизни «толпой» в одном доме в США. Софья Таюрская рассказала, что в упомянутой стране им приходится жить впятером в одном съемном доме.

*Признан иноагентом в РФ.