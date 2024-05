Группа Стива Альбини Shellac выпустила первый за 10 лет альбом To All Trains

Американская рок-группа Shellac представила новый альбом To All Trains (2024). Это посмертный релиз Стива Альбини — основателя коллектива и легендарного продюсера, который скончался в мае.

© Звук

Shellac работали над лонгплеем To All Trains с 2017 года. Команда не выпускала альбомы 10 лет: их последний полноформатник Dude Incredible увидел свет в 2014 году. Их творчество — пример так называемого математического рока, или мат-рока. Что это за жанр, мы рассказывали в этой статье.

Стив Альбини скончался 7 мая от сердечного приступа. Как продюсер он работал над такими культовыми альбомами, как In Utero (1993) от Nirvana, Surfer Rosa (1988) от Pixies, Rid of Me (1993) от PJ Harvey, и сотней других.