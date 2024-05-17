Актриса Яна Поплавская высказалась о возвращении в эфир участников «голой вечеринки» блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Ее слова приводит KP.RU.

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Звезда фильма «Про Красную Шапочку» раскритиковала реабилитацию звезд после «отмены».

«Как можно без стыда и совести нагладить лацканы и появиться на экранах федеральных каналов?» — возмутилась актриса.

Поплавская уточнила, что имеет в виду «чудовище в перьях и рекламу одного из сотовых операторов», но не стала раскрывать имена тех, о ком идет речь. Звезда также отметила, что в России отсутствует ситуация, когда артисты из-за своей позиции сталкиваются с реальным бойкотом.

Ранее Поплавская обвинила популярных российских бардов Сергея и Татьяну Никитиных в помощи Вооруженным силам Украины.