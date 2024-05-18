Лоза заявил, что Галкин* и Пугачева за границей «считают каждую копейку»

Музыкант Юрий Лоза высказался, что юмористу Максиму Галкину* и его жене, певице Алле Пугачевой за рубежом приходится «считать каждую копейку». Денежные затруднения объясняются тем, что им приходится давать концерты на маленьких площадках.

— Израиль — это крошечная страна, там маленькие зальчики. Допустим, тур по Лихтенштейну Галкин* сделает. Там жителей меньше во всей стране, чем в Москве на Комсомольском проспекте. Ну и какой тур можно там сделать? Конечно, каждую копейку придется считать! — заявил артист в беседе с «Аргументами и Фактами».

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Лоза отметил, что звездные супруги сами сделали свой выбор, и назвал падение их доходов вполне закономерным следствием.

Также он выразил уверенность, что публика уже вычеркнула из памяти артистов.

Музыкант Юрий Шевчук с группой «ДДТ» дал концерт на Кипре. Его посетила Алла Пугачева с Максимом Галкиным*. Судя по видео в соцсети, супруги погрузились в атмосферу мероприятия и с восторгом вспомнили молодость.

*Внесен в список иностранных агентов.