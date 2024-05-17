Гитарист Guns N' Roses Слэш выпустил альбом Orgy of the Damned

Музыкант Слэш, известный как гитарист группы Guns N' Roses, представил сольный альбом Orgy of the Damned (2024). Лонгплей состоит из каверов на любимые блюзовые композиции артиста, записанные вместе с его коллегами по рок-сцене.

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В записи пластинки участвовали Игги Поп, Крис Стэплтон, Деми Ловато, Пол Роджерс, Брайан Джонсон и другие исполнители. В альбоме есть каверы на Cross Road Blues (1937) Роберта Джонсона, Born Under a Bad Sign (1967) Альберта Кинга, Hoochie Coochie Man (1954) Вилли Диксона и другие композиции.

Ранее Слэш рассказал, почему решил записать одну из песен с Деми Ловато, которую принято считать поп-певицей. По словам рокера, он представлял именно ее голос, который передал бы лирику и эмоциональное содержание трека.

Предыдущий сольный альбом Слэша «4» вышел в 2022 году и был спродюсирован в Нэшвилле — столице кантри.