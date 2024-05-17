Гурцкая рассказала, как узнала о смерти мужа

20 мая исполнится год со дня смерти заместителя министра науки и высшего образования Петра Кучеренко. Возвращаясь с российской делегацией из командировки на Кубу, ему стало плохо. Лайнер приземлился в Минеральных Водах, но спасти Кучеренко медикам не удалось. Он умер в возрасте 46 лет.

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Спустя год после трагедии супруга Кучеренко, певица Диана Гурцкая, впервые рассказала, как узнала о смерти мужа.

— Никогда не забуду этот вечер, когда сердце будто вниз опустилось. Это состояние у меня по сей день. Пете стало плохо в самолете. Самолет посадили в Минеральных Водах, но уже было поздно. Не успели его спасти. Врачи сказали, что у Пети была сердечная недостаточность, — этим певица поделилась в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия».

Ранее Гурцкая в память о возлюбленном разместила ролик на песню «Прости», в которой выразила всю боль потери. В видео знаменитость показала счастливые моменты отношений с любимым мужем: кадры со свадьбы, теплые объятия и улыбки, дни рождения и семейные посиделки.