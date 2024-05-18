Королева впервые выступила с обращением к публике после скандала

Певица Наташа Королева впервые вышла на связь впервые после того, как в Сети появилась информация о ее отъезде из Москвы на фоне недавних событий, когда выступление артистки вырезали из эфира Первого канала. В своем личном блоге исполнительница хита «Желтые тюльпаны» сообщила о концерте, который состоится 18 мая в Пятигорске, и пригласила своих поклонников «вместе петь и танцевать».

Недавно появилась информация о том, что Наташа Королева улетела из Москвы вместе с мужем, бодибилдером Сергеем Глушко (Тарзан), после того, как сразу два ее выступления в Кремлевском дворце были вырезаны из эфира Первого канала.

Супруги остановились в городе Ессентуки. Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, Наташа Королева и Сергей Глушко отдыхают в санатории. Однако, как оказалось, причина отъезда певицы из Москвы не только в отдыхе. В местном ДК «София» у знаменитости запланировано выступление. Артистка записала видеообращение для своих поклонников и пригласила их на концерт.

«Друзья, заехала проверить потрясающе красивый, большой, уютный зал в Пятигорске, где 18 мая на этой сцене мы психанем не по-детски с большим Кремлевским юбилейным концертом с лучшими песнями! Приходите, будем петь, зажигать и танцевать», — заявила Наташа Королева.

Отметим, что это первое официальное заявление певицы после недавнего скандала с ее участием на телевидении. Выступления Наташи Королевой в кремлевском дворце дважды вырезали из эфира Первого канала: сначала — из концерта, приуроченного к 50-летию БАМа, а затем — из программы празднования 9 мая в Кремле.

Певица Наташа Королева улетела из Москвы после бойкота на телевидении

Сама Наташа Королева никак не прокомментировала ситуацию, но близкие к знаменитости источники утверждают, что она расстроилась из-за случившегося и совсем не ожидала такого поворота событий. Более того, по данным SHOT, негативные высказывания даже довели певицу до нервного срыва.

Ранее сообщалось о том, что продюсер Павел Рудченко рассказал, почему редакторы вырезали выступления Наташи Королевой.