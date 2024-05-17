Сын Полины Гагариной начал роман с победительницей «Голоса»

Сыну певицы Полины Гагариной Андрею Кислову в прошлом году исполнилось 16 лет. Подросток уже вступил в отношения — его избранницей стала 20-летняя Виктория Соломахина, которая одержала победу на шоу «Голос» под руководством его матери. Девушка подтвердила, что у нее роман с сыном Гагариной.

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Соломахина прославилась в возрасте 10 лет, когда приняла участие в шоу «Голос. Дети», но тогда не смогла дойти до финала. Певица вернулась на телеэкраны в 11-м сезоне проекта «Голос». Вступив в команду Полины Гагариной, девушка одержала победу. При этом на съемочной площадке у Соломахиной закрутился роман с сыном наставницы.

— С Андреем мы работали вместе над песнями для проекта. Сейчас мы действительно состоим в отношениях, но я уверена, что каждый из нас хотел бы, чтобы история развития наших отношений осталась между нами, — рассказала Соломахина в интервью порталу VOICE.

Кислов вышел в свет с избранницей в октябре 2023 года. Вместе с Соломахиной молодой человек посетил премьеру танцевального шоу «Девочка со спичками».

Финалистка проекта «Голос» на Первом канале Виктория Соломахина набрала 58,8 процента зрительских голосов и стала победительницей шоу. В качестве приза победительнице шоу подарили статуэтку в виде руки с микрофоном, контракт на запись песен и миллион рублей.