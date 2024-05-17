Наташа Королева улетела из Москвы после бойкота на телевидении

Певица Наташа Королева улетела из Москвы после того, как сразу два ее выступления в Кремлевском дворце были вырезаны из телеэфира. При этом для отдыха артистка выбрала Кавказские Минеральные Воды и взяла с собой мужа, стриптизера Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан.

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По данным mk.ru, знаменитая пара остановилась в санатории, расположенном в историческом здании. Здесь помогают при проблемах с пищеварительной системой, легкими, сердцем, а также стрессах.

Глушко впервые приехал на воды, а вот Королева в прошлом году отдыхала в Пятигорске вместе с мамой Людмилой Порывай. Женщины остались в полном восторге, поэтому Наташа решила приехать вновь, но уже с мужем.

Напомним, выступление певицы вырезали из эфира сразу двух концертов в Кремле. Артистка расстроилась и совсем не ожидала такого поворота событий. При этом она вышла на сцену с георгиевской лентой на груди, некоторые СМИ даже предположили, что таким образом она подала некий знак президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Продюсер Сергей Лавров выразил уверенность, что кадры с артисткой убрали из эфира по ошибке, так как она часто навещает проживающую в США мать. Он заверил, что Королева — истинная патриотка России, несмотря на то что родилась на Украине.