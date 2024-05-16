Керри Кинг из Slayer считает, что Джефф Ханнеман не хотел бы распада группы

Экс-гитарист трэш-метал-коллектива Slayer Керри Кинг заявил, что покойный музыкант Джефф Ханнеман, игравший в команде с 1981 по 2013 год, вероятно, не позволил бы артистам завершить карьеру в 2019-м.

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В разговоре с Total Guitar Кинг заметил, что смерть Ханнемана особенно тяжело отразилась на вокалисте и басисте группы Томе Арайе. «Я думаю, отсутствие Джеффа во многом вызвало то, что Том покинул Slayer», — поделился исполнитель. «Но, знаете, если бы этот чертов Джефф все еще был здесь, он бы хотел, чтобы мы играли», — сказал гитарист. По его мнению, Ханнеману также понравился бы новый сольный альбом Керри From Hell I Rise, готовящийся к выходу 17 мая.

Сам Кинг не раз выражал разочарование и грусть по поводу распада коллектива.

Slayer выпустили свой последний лонгплей Repentless в 2015-м, а через четыре года ушли со сцены. Тем не менее в сентябре 2024-го металисты выступят на фестивале Louder Than Life.