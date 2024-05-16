Баста: лучшие песни

Василий Вакуленко, он же Баста, Ноггано, N1NT3ND0 и много кто еще, написал очень много песен под разными личинами. Человеку, который собирается погрузиться в этот массив творчества, может быть непросто. Поэтому мы решили помочь и собрать композиции в одном материале.

«Город дорог (feat. Баста)»

Песня, которая вывела в первую лигу трио CENTR и в целом сильно увеличила популярность российского хип-хопа. Рэпер здесь на гостевом куплете, но без него трек явно бы потерял в колорите.

«Моя игра»

Гангстерский флекс от ростовского хулигана. Композиция сначала стала популярной в родном городе артиста, а потом уже его мощь распространилась на всю Россию. Трек с первого альбома Басты вошел в энциклопедию русского хип-хопа: это одна из тех песен, что вывела жанр в мейнстрим. И явно смотивировала немало пацанов попробовать свои силы в рэпе.

© Роман Кульгускин/РИА Новости

«Урбан»

Своеобразная ода шумным мегаполисам и людям, желающим покорить большие залы. Строки «Под гнетом свинцового купола на улицах Урбана» явно долетали до ваших ушей, даже если вы никогда не слышали песню. Трек можно смело назвать своеобразным сиквелом к «Моей игре»: герой добился многого, но сделает еще больше. И будет творить до последнего вздоха.

«Ростов»

Не можем пройти мимо, когда музыканты делают красивые посвящения родным местам. Ностальгия по любимым и гостеприимным райончикам, где все знакомые обязательно нальют чаю и поддержат беседой. Плохишам делать там нечего: «У нас каждый по-своему крут. И если ты мутный плут — тебя раскусят в 5 секунд».

«Медлячок»

Большое достижение для музыканта — написать песню, которая будет ассоциироваться с каким-то праздником. «Медлячок» (2016) стал обязательной частью школьной программы, если речь идет о выпускных. Да и как не растрогаться от истории про мальчика, который хотел покорить возлюбленную своей музыкой. Сам Баста признавался, что девочку Юлю из песни он выдумал. Но, давайте будем честны, каждый представляет на ее месте ту самую первую любовь.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

+100500 (feat. Эрика Лундмоен & Moscow Gospel)

Нет, это не посвящение видеоблогеру, а гораздо лучше. Рэп-соул-песня с размышлениями о жизни и ее смысле. Искать свой путь под припев и быть хорошим человеком особенно приятно под голос Эрики, которая не просто украшает трек, а перетягивает внимание на себя. Впрочем, уверены, Василий с этим и не спорит. Заканчивается все частью с хором, но не выбивающим слушателя из чиллового настроения.

«Ты была права»

Рэпер здесь не выступает в роли большого гангстера, а наоборот, показывает свою лиричную сторону. В поп-треке герой сокрушается, что потерял в жизни ту самую, и винит в этом лишь себя. Счастливый конец не наступает. Единственное, что можно сделать — идти дальше.

«Осень»

Баста здесь предстает в образе романтика и больше поет, нежели читает. Трек явно целился на массовую аудиторию, что только сыграло на руку хип-хоп-исполнителю. Если хотите окунуться в атмосферу нулевых — идеальная машина времени.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Реквием»

Еще один образчик творчества Басты в стиле рассуждений о своем предназначении. В целом у песни довольно депрессивное настроение. Герой просит умиротворения в душе, но понимает, что этого может добиться только он сам: «Я как Бэтмен и Робин, я как Авель и Каин. Я веками пишу свои текста на бумаге для оригами». Композиция больше похожа на самоанализ автора после сеанса у психолога. Независимо от вашего отношения к содержанию за таким всегда интересно наблюдать.

«Сансара»

Даже интересно, сколько раз с момента выхода в 2017 году композиция была исполнена разными уличными музыкантами. Что только подчеркивает народность баллады от Басты. Возможно, самая лиричная песня в карьере музыканта о круговороте жизни до сих пор не вылетает из плейлистов людей. И в горе, и в радости.

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